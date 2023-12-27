Путин позвонил мальчику, мечтавшему побывать в Эрмитаже

Его просьбу исполнили в рамках акции "Елка желаний"

Владимир Путин позвонил в среду семилетнему Никите Мирошниченко из Костромской области, которому в рамках акции "Елка желаний" помог исполнить заветную мечту - посетить Эрмитаж.

Открытку от Никиты президент снял с "Елки желаний" в начале декабря на выставке-форуме "Россия". Несмотря на особенности здоровья, маленький костромич увлекается искусством, занимается музыкой и любит слушать аудиокниги. Из них мальчик и узнал об Эрмитаже.

Сегодня Никита побывал на экскурсии по легендарному музею и пообщался по телефону с президентом.

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