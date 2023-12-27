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Основатель рок-группы "Смысловые галлюцинации" скончался на 51-м году жизни

17:31
  • среда
  • 27 декабря 2023

Музыкант на протяжении долгого времени боролся с болезнью

Основатель рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов скончался на 51 году жизни. Об этом в своих социальных сетях сообщил друг музыканта Владимир Бурдин.

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Коллега покойного музыканта Павел Здравомыслов рассказал журналистам регионального издания E1, что Колбасов на протяжении долгого времени боролся с тяжелой болезнью – у него остались супруга и маленький ребенок.

Александр Колбасов был участником российской рок-группы "Смысловые галлюцинации" в период с 1989 по 1993 годы. Он являлся гитаристом так называемого "золотого состава" музыкального коллектива.  

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