Основатель рок-группы "Смысловые галлюцинации" скончался на 51-м году жизни

Музыкант на протяжении долгого времени боролся с болезнью

Основатель рок-группы "Смысловые галлюцинации" Александр Колбасов скончался на 51 году жизни. Об этом в своих социальных сетях сообщил друг музыканта Владимир Бурдин.

Коллега покойного музыканта Павел Здравомыслов рассказал журналистам регионального издания E1, что Колбасов на протяжении долгого времени боролся с тяжелой болезнью – у него остались супруга и маленький ребенок.

Александр Колбасов был участником российской рок-группы "Смысловые галлюцинации" в период с 1989 по 1993 годы. Он являлся гитаристом так называемого "золотого состава" музыкального коллектива.

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