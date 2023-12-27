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Верховный суд отменил заочный приговор экс-депутату Белоусову

18:00
  • среда
  • 27 декабря 2023

В 2022 году его приговорили к 10 годам лишения свободы

Верховный суд России отменил заочный приговор бывшему депутату Государственной думы Вадиму Белоусову – он был осужден на десять лет колонии строгого режима за взяточничество, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Депутат Белоусов получил 10 лет колонии за взятку
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По данным агентства, на момент вынесения приговора Белоусов являлся действующем депутатом Госдумы России – парламентарий не участвовал во время судебного заседания, поскольку он скрылся от следствия.

Летом 2022 года Мосгорсуд приговорил на тот момент действующего депутата Госдумы Вадима Белоусова к лишению свободы сроком на десять лет и штрафу в 500 миллионов рублей. Его лишили всех государственных наград и объявили в федеральный розыск.  

По данным следствия, в период с 2010 по 2014 год депутат вошел в преступный сговор с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем – они брали взятки от подрядчиков по строительству дорог. За это время Белоусов получил более трех миллиардов рублей, а Юревич – порядка десяти миллиардов.   

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