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Пушилин: Переход Марьинки под контроль ВС России снизит количество прилетов в Донецк

18:32
  • среда
  • 27 декабря 2023

Жители ДНР положительно восприняли эту новость

Переход населенного пункта Марьинка под контроль ВС России приведет к существенному снижению обстрелов со стороны ВСУ Кировского и Петровского районов Донецка. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ДНР Денис Пушилин.  

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Глава региона отметил, что переход города под контроль российских военных является важнейшим событием. По его словам, жители ДНР положительно восприняли эту новость.   

25 декабря 2023 года глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинка в ДНР. Напомним, что киевский режим на протяжении десяти лет использовал этот населенный пункт для нанесения ударов по Донецку.

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