Собянин: Столичные соцучреждения в новогодние праздники перейдут на особый график работы

Взрослые поликлиники с 31 декабря по 8 января будут работать с 9:00 до 16:00

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будут работать в новогодние каникулы соцучреждения столицы. Они перейдут на особый график работы.

"Взрослые поликлиники 30 декабря будут открыты с 9:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января — с 9:00 до 16:00. Детские поликлиники – 30 декабря и 1–8 января с 9:00 до 15:00", – сообщил Собянин.

В своем Телеграм-канале мэр уточнил, что кабинеты ОРВИ все новогодние праздники будут принимать горожан с 9 до 18 часов. График работы соцучреждений можно узнать на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что парковки в Москве в новогодние каникулы будут бесплатными. С 1 по 8 января можно будет бесплатно припарковаться на всех улицах, в том числе с тарифом 380 и 450 рублей в час.

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