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Летчик Ярошенко назвал "американскую мечту" мифом

19:24
  • среда
  • 27 декабря 2023

Американцы живут в трейлерах

Вернувшийся на Родину из тюремного заключения в США российский летчик Константин Ярошенко во время презентации своей автобиографии назвал "американскую мечту" мифом. По его словам, американцы живут в трейлерах и фанерных домиках.

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Он добавил, что власти США "промывают мозги" простым американцам и натаскивают их против России.

"Американское общество сильно разрозненно, в основном по расовому признаку", – приводит телеканал РЕН ТВ слова Ярошенко.  

Весной 2010 года правоохранители США арестовали летчика Константина Ярошенко в Либерии. Причиной для его ареста стали обвинения со стороны американских властей в перемещении через границу крупной партии кокаина. Спустя год Ярошенко депортировали в США и приговорили к 20 годам лишения свободы.  

В 2022 году Константин Ярошенко вернулся на Родину – дипломатам удалось обменять летчика на осужденного в России американского студента Тревора Рида. Позднее в МИД отмечали, что подобная операция – результат сложных и долгих переговоров между Москвой и Вашингтоном.

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