Путин предложил учредить ежегодную премию "Наставник года"

Это необходимо для повышения престижа и статуса наставников

Механизмы оплаты труда учителей должны быть справедливыми, а доходы преподавателей необходимо увеличивать. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Госсовета. Сегодня оно было посвящено укреплению роли педагога и наставника. Президент дал поручение кабмину - предложить единую систему расчета зарплаты в сфере образования. И подчеркнул - необходимо снять с учителей лишнюю нагрузку за счет привлечения к работе с молодёжью творческих людей. Еще одно предложение главы государства - учреждение премии "Наставник года" и законодательная возможность начисления доплат за этот вид деятельности.

Тема повестки итогового заседания Госсовета - поиск совместных решений, как повысить престиж профессии и сделать движение наставничества по-настоящему всероссийским. Развитие этой сферы напрямую помогает России укреплять свой суверенитет. Это отмечает и президент.

"Чтобы преумножались знания и опыт, сохранялись традиции и ценности, развивались, шли вперёд все, кто занимаются этим благородным делом, а значит, и вся наша страна. Такой высокий, благородный смысл наставничества находит своё отражение в работе наших регионов, предприятий, вузов, учреждений здравоохранения, которые берут шефство, помогают своим коллегам из Донбасса и Новороссии. Низкий поклон учителям и наставникам наших воинов, которые сражаются на передовой", - отметил Путин.

Один из важнейших вопросов – улучшение условий труда педагогов. Президент отмечает: в текущем году был принят ряд законодательных решений. Направлены они как раз на защиту прав учителя. Расширилась география педагогических форумов и конкурсов профессионального мастерства. Для наставников появились возможности обмениваться идеями с коллегами по всей стране.

"Нужно внимательно смотреть, как реализуются на местах все предпринимаемые и намечаемые нами меры. Вместе с учителями, родительским сообществом искать действенные решения существующих проблем. Речь опять о том, чтобы снять с учителей непрофильную нагрузку, чётко очертить круг обязанностей классных руководителей, привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей, выпускников профильных вузов. Приведу как пример Новгородскую область, где студентам педагогических специальностей, заключившим контракт о целевом обучении, регион выплачивает стипендию в 20–30 тысяч рублей. Такие практики регионов – это не единичная практика – нужно распространять по всей стране", - заявил Путин.

Вместе с этим, подчёркивает президент, необходимо совершенствовать и систему оплаты учительского труда. Касается это, в первую очередь, тех регионов, где доходы педагогов сейчас существенно ниже, чем средние по стране.

"Всё это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей. В результате субъекты федерации не могут более эффективно наращивать свой социально-экономический потенциал. Именно образование лежит в основе развития. Мы никогда не должны об этом забывать. Ситуация очевидна – доходы по региону ниже, чем в целом по стране, значит, и зарплата учителя отстаёт. От этого теряется качество образования, как я уже сказал, а сам регион лишается кадрового, профессионального ресурса. И это в конечном итоге ведет к отставанию и в развитии. Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя", - сказал Путин.

Среди присутствующих в Георгиевском зале Кремля - члены правительства, руководители думских фракций и мэр столицы. Президент даёт задачу выстроить целостную систему наставничества для детей и молодёжи. Воспитательная работа при этом не должна быть ограничена рамками школы. На наставниках - тяжёлая и важная задача - не только достойно воспитать подрастающее поколение, но и помочь укрепить промышленный, кадровый и технологический потенциала России.

"Исторически у нашей страны очень богатый опыт наставничества на производстве. Ещё в конце XIX столетия "русская система" подготовки кадров внедрялась в ведущих технических университетах мира. В 30-е годы прошлого столетия наставниками молодых рабочих становятся лидеры стахановского движения, которое родилось у нас, кстати, на Донбассе", - рассказал Путин.

При этом важно сохранять живой дух наставничества, не загоняя движение в бюрократические рамки. Напротив, делать так, чтобы как можно больше людей стремились искренне брать на себя миссию передавать свой опыт другим и вести за собой. Тем более, таких людей благодаря правительственным мерам поддержки с каждым годом становится всё больше - в этом убедился и президент. Перед Госсоветом Владимиру Путину показали выставку, посвящённую наставничеству. В России теперь есть свой чемпионат высоких технологий и профессионалов.

"То, что нам удалось после того, как мы перестали участвовать в "Ворлдскилс", сделать свои конкурсы - это очень хорошо! И, тем более, что они стали гораздо более целевыми и нужными для будущих работодателей, что мы можем совмещать, действительно, запросы рынков труда работодателей и компетенции нужные для экономики. Это очень здорово именно для нас и сейчас!" – заявил Путин.

За то, что в школьной программе теперь есть предмет "Основы безопасности и защита родины" президента благодарят ветераны боевых действий. В будущем году в России пройдёт конкурс наставников "Быть, а не казаться". Он позволит ещё сильнее укрепить систему патриотического воспитания.

Для повышения престижа и статуса наставников президент предложил учредить ежегодную премию "Наставник года". Впрочем, с моральными должны существовать и материальные инструменты поощрения. Для этого необходимо законодательно закрепить возможности начисления доплат за такой значимый для страны труд.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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