Савельев и Шадаев исполнят новогодние просьбы детей

В рамках акции "Елка желаний"
Акция "Елка желаний" продолжается. Сегодня к этому благотворительному марафону присоединились еще несколько членов правительства.
Глава МИД Сергей Лавров решил исполнить мечты сразу троих ребят - Ксении из Амурской области - она хочет слушать виниловые пластинки. Арсения из Подмосковья - ему министр поможет организовать шахматную партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным. А Анастасия из ЛНР попросила о личной встрече с Сергеем Викторовичем.
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин для 9-летнего Льва из ЛНР пообещал организовать экскурсию на завод по изготовлению троллейбусов и электробусов.
Максут Шадаев - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - исполнит мечту Олеси из Ростовской области. Она попросила набор акварельных карандашей. А 8-летний Владимир из Москвы - конструктор.
Министр транспорта Виталий Савельев снял с ёлки шар с просьбой Александра из Калининградской области. Мальчик мечтает прокатится за рулём танка. А Николаю из Республики Тыва глава ведомства пообещал устроить встречу с командой хоккейного клуба "Трактор".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"