Савельев и Шадаев исполнят новогодние просьбы детей

В рамках акции "Елка желаний"

Акция "Елка желаний" продолжается. Сегодня к этому благотворительному марафону присоединились еще несколько членов правительства.

Глава МИД Сергей Лавров решил исполнить мечты сразу троих ребят - Ксении из Амурской области - она хочет слушать виниловые пластинки. Арсения из Подмосковья - ему министр поможет организовать шахматную партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным. А Анастасия из ЛНР попросила о личной встрече с Сергеем Викторовичем.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин для 9-летнего Льва из ЛНР пообещал организовать экскурсию на завод по изготовлению троллейбусов и электробусов.

Максут Шадаев - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - исполнит мечту Олеси из Ростовской области. Она попросила набор акварельных карандашей. А 8-летний Владимир из Москвы - конструктор.

Министр транспорта Виталий Савельев снял с ёлки шар с просьбой Александра из Калининградской области. Мальчик мечтает прокатится за рулём танка. А Николаю из Республики Тыва глава ведомства пообещал устроить встречу с командой хоккейного клуба "Трактор".

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