ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин присоединился к благотворительной акции "Елка желаний"

22:24
  • среда
  • 27 декабря 2023

Мэр столицы исполнит мечты двух детей

В среду к благотворительной всероссийской акции присоединился мэр Москвы. Он снял с "Елки желаний" два шара с просьбами детей, которым очень нужна поддержка. Сергей Собянин пообещал воплотить их мечты в реальность.

"Мечтает Сергей – тезка – о подарке-сюрпризе. Конкретно ничего не указывает. Подумаем, что может быть для него сюрпризом. Можно ещё одну. Луганская народная республика, наши побратимы. Мечтает об электрогитаре. Вот конкретный парень, 16 лет. Обязательно исполним все желания", - отметил Собянин.

Кроме того, в среду к этому благотворительному марафону присоединились еще несколько членов правительства. В частности, министр транспорта Виталий Савельев снял с елки шар с просьбой Александра из Калининградской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Собянин принял участие в акции "Ёлка желаний"
Сергей Собянин принял участие в акции "Ёлка желаний"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.