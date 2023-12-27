Собянин присоединился к благотворительной акции "Елка желаний"

Мэр столицы исполнит мечты двух детей

В среду к благотворительной всероссийской акции присоединился мэр Москвы. Он снял с "Елки желаний" два шара с просьбами детей, которым очень нужна поддержка. Сергей Собянин пообещал воплотить их мечты в реальность.

"Мечтает Сергей – тезка – о подарке-сюрпризе. Конкретно ничего не указывает. Подумаем, что может быть для него сюрпризом. Можно ещё одну. Луганская народная республика, наши побратимы. Мечтает об электрогитаре. Вот конкретный парень, 16 лет. Обязательно исполним все желания", - отметил Собянин.

Кроме того, в среду к этому благотворительному марафону присоединились еще несколько членов правительства. В частности, министр транспорта Виталий Савельев снял с елки шар с просьбой Александра из Калининградской области.

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