В защиту 75-летнего Депардье выступили Пьер Ришар и Карла Бруни

Актера пытаются лишить ордена Почетного легиона

Сегодня знаменитому актеру Жерару Депардье - 75 лет. Но, вопреки обычаю, заголовки СМИ кричат не о значении артиста во французской и мировой культурах, и не о том, что он снялся более чем в 200 фильмах. В центре внимания - обвинения, которые выдвинули в адрес мэтра 16 женщин о якобы сексуальных домогательствах в далеком и недалеком прошлом. На родине одни пытаются лишить Жерара ордена Почетного легиона, другие - а именно 50 деятелей культуры - защищают его, называя последним Священным Монстром кинематографа.

В день своего 75-летия Жерару Депардье не до громких торжеств. Ведь он теперь герой трагикомедии не только в фильмах, но и в жизни. Десятилетиями боготворившая его Франция сейчас клеймит артиста насильником, требует отмены. Как водится, без всякого на то доказанного в суде основания. И лишь полсотни знаменитостей, в числе которых Пьер Ришар, Карла Бруни, а также Кароль Буке - актриса, состоявшая в отношениях с Депардье более 10 лет - не растеряли, кажется, рассудка. Подписали письмо в защиту коллеги и друга.

Именинник жест оценил: назвал письмо очень смелым поступком. И это не пустые слова: подписанты и сами тут же попали под каток культуры отмены. Пьера Ришара, к примеру, лишили статуса почетного представителя детской благотворительной организации. Более того, звучат призывы к отставке Эммануэля Макрона. Не из-за пенсионной реформы - с ней французы в итоге примирились. Из-за речи президента в поддержку Депардье.

"Он великий актер, гений своей профессии. Он гордость Франции. Я ненавижу охоту на ведьм, когда все набрасываются на одного человека на основе всего лишь репортажа, не давая Депардье даже возможности защититься. Есть судебное расследование, оно идет своим чередом. В противном случае – это не демократия!" – заявил Макрон.

Упомянутый Макроном репортаж называется ни много не мало "Депардье: падение людоеда". Съемки документальные, сделанные во время путешествия по Северной Корее. В кадре актер отвешивает комплименты, заигрывает с дамами, а еще оценивает внешность несовершеннолетней девочки. Это журналисты на голубом глазу используют в качестве доказательства обвинений в сексуальных домогательствах, которые выдвигают против Депардье аж 16 женщин. Речь традиционно идет о делах дней давно минувших. Якобы артист бесчинствовал с 1982 по 2018 годы. А вот дивиденды на модной теме, в том числе и политические, зарабатывают все, кому не лень, прямо сейчас.

В то время, как политики всех мастей, женщины, объявившие внезапно себя жертвами, феминистки и прочие активисты греются в лучах чужой славы, для Депардье наступают вполне реальные последствия. Ролей предлагают в разы меньше. Французское государственное телевидение прекратило показ фильмов с его участием. Парижский музей Гревен решил убрать восковую фигуру актера. Власти канадской провинции Квебек лишили его высшей награды региона. А в Пятой республике подумывают отобрать у Депардье еще и орден Почетного легиона. Эту инициативу горячо приветствовала целый министр культуры:

"Непристойные шутки актера о женщинах и его поведение, которое мы наблюдаем в фильме, абсолютно шокирует и позорит Францию".

В ответ актёр сообщил, что и сам готов вернуть орден. Больно много чести - гордиться в принципе стоит не наградами, коих у него великое множество, а тем, что сделано в кино. Только едва ли к своему юбилею француз Депардье - будучи гражданином еще и России, Бельгии, Алжира, Арабских Эмиратов - от своей родины ожидал такого "подарка".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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