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РАМТ снял с репертуара спектакли по произведениям Бориса Акунина*

19:57
  • среда
  • 27 декабря 2023

Причиной этого стали высказывания писателя в Сети

Российский академический молодежный театр снял с репертуара спектакли по произведениям Бориса Акунина* (настоящее имя – Григория Чхартишвили*), сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу театра.

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Писателя Акунина* внесли в список террористов и экстремистов

Представитель театра уточнил, что причиной для снятия постановок с репертуара стали высказывания Акунина* в Сети.

18 декабря 2023 года Бориса Акунина* внесли в базу террористов и экстремистов. Позднее в отношении писателя возбудили дело по двум уголовным статьям – "Дискредитация использования ВС России" и "Публичное оправдание терроризма".

*Внесен в список террористов и экстремистов в России

*Признан в России иностранным агентом

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