Путин встретился с главой МИД Индии

Товарооборот между нашими странами растет

В среду Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Президент отметил, что товарооборот между нашими странами растет не только за счет сырьевых ресурсов, но и благодаря высокотехнологичным продуктам. И выразил намерение дальнейшего сотрудничества.

В следующем году в Индии должны пройти всеобщие выборы в парламент. Но при любом раскладе политических сил, отметил Владимир Путин, традиционные дружеские связи между Москвой и Нью-Дели сохранятся.

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