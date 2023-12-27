Сбежавшим в США шпажистам Бида грозит до 10 лет колонии

Супруги являются военнообязанными
Шпажисты Сергей и Виолетта Бида стали фигурантами уголовного дела о самовольном оставлении части – супругам грозит от пяти до десяти лет колонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.
Источник агентства добавил, что супруги являются военнообязанными.
По данным РЕН ТВ, на момент отъезда в США Сергей являлся прапорщиком Росгвардии, а Виолетта – военнослужащей, которая выступала за спортивный клуб ЦСКА.
Летом 2023 года призеры Олимпийских игр по фехтованию на шпагах Сергей и Виолетта Бида покинули Россию и переехали в США – там они стали тренерами в Academy of Fencing Masters.