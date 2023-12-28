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Российская ПВО сбила украинские дроны в небе над Крымом

08:13
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Повреждений на земле нет

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки киевского режима на объекты на территории России. Сбиты беспилотники, сообщили в Минобороны.

Российская ПВО сбила за сутки украинский вертолет Ми-8 и 17 беспилотников
Беспилотник ВСУ перехвачен над Подмосковьем

По данным ведомства, дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Дроны сбиты над территорией Республики Крым.

Губернатор Севастополя также сообщил о работе ПВО минувшей ночью. Как написал Михаил Развожаев в Telegram, противовоздушная оборона отработала над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

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