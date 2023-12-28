Украинцы из батальона имени Хмельницкого вступили в первый бой с ВСУ

Это добровольцы из числа бывших украинских военнопленных

Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад", приняли первый бой с Вооруженными силами Украины. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказал военнослужащий подразделения Кирилл Спасский.

По словам Спасского, бывшего украинского пограничника, который по своей воле сложил оружие и сдался ВС России, добровольцы повели себя очень достойно, "не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом", сообщает РИА Новости.

Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже. После того как окопались, прилетели "птички" противника. У меня была пушка противодронная. Посадил две "птички", по итогу начался минометный обстрел, начали бить с мин, с АГС — уже не было возможности работать пушкой, и я как командир дал приказ отойти.

При этом батальон Хмельницкого прикрывали другие бойцы ОБТФ "Каскад", они же обеспечили украинским добровольцам ротацию — "нас поменяли, мы отошли на рубежи дальше, вернулись на позиции", цитирует бойца РИА Новости.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина не пойдет в новое контрнаступление на фоне провала предыдущего. По его мнению, в 2024 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) займут оборонительную позицию или применят тактику отступления для того, чтобы укрепить позиции на взятых территориях.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что российские Вооруженные силы выполнили главную цель на уходящий год — сорвали громко заявленное Киевом и Западом контрнаступление украинской армии. Он подчеркнул, что армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории.

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