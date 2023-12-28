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Вице-премьер Абрамченко опровергла дефицит яиц в России

08:38
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Этого продукта на внутреннем рынке хватает

Дефицита яиц в России нет и не будет, внутренний рынок "более чем полностью" обеспечен этим продуктом. Такое заявление сделала в четверг, 28 декабря, российский вице-премьер Виктория Абрамченко.
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Замглавы кабмина подчеркнула, что с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом.

Что касается стоимости этого продукта, цены снизятся после спада "предновогодней волны", заверила политик. Абрамченко сравнила текущую ценовую ситуацию с яйцами с тем, что прежде случалось с гречкой, подсолнечным маслом и сахаром, сообщает РИА Новости.

Снабжать российский рынок яйцами помогают дружественные государства. В частности, Азербайджан отправил уже несколько партий этого продукта. После Нового года, когда будут обнулены импортные пошлины, поставки могут начаться из Турции и Ирана.

Российский лидер Владимир Путин, выслушав рассказал белорусского коллеги Александра Лукашенко об успехах своего АПК, в шутку предложил ему не жадничать и отправить часть куриных яиц в Россию.

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