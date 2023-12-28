"Ураган" обрушился на противника: кадры работы ракетчиков в зоне СВО

Ракетчики уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром

Кадры боевого применения РСЗО "Ураган" опубликовало российское Минобороны. Под Угледаром ракетчики уничтожили опорный пункт ВСУ, расположенный в пяти километрах от линии боевого соприкосновения. Расчеты "Ураган" днем и ночью, в любую погоду несут боевое дежурство, оказывая огневую поддержку нашим штурмовым подразделениям. После нанесения удара экипажи незамедлительно меняют позицию, чтобы не позволить неонацистам нанести ответный удар.

На Купянском направлении наши разведчики обнаружили и уничтожили замаскированный наблюдательный пост ВСУ. На вооружении разведгруппы - ПТРК "Фагот", установленный на автомобиле повышенной проходимости. Это позволяет нашим бойцам максимально быстро добираться к месту нанесения удара и также оперативно покидать его. Корректируют огонь наши бойцы с помощью беспилотников, их же используют для подтверждения попадания в цель.

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