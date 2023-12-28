Вывел машину из-под огня: новые подвиги российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Прапорщик Даниил Богданов обеспечивал связью наши автоколонны и подразделения на передовой с командованием. В результате одного из обстрелов с позиций ВСУ машина, на которой была установлена антенна, получила повреждения. Под плотным огнём противника Даниил взобрался на крышу автомобиля и восстановил работоспособность аппаратуры. Благодаря слаженным действиям экипажа под командованием прапорщика Богданова удалось обеспечить защищенную связь в движении, не допустив потери управления.

Рядовой Иван Удилов в составе подразделения доставлял боеприпасы российским военным на передовую. Во время движения, колонна подверглась нападению неонацистов. Оперативно оценив обстановку и грамотно используя рельеф местности, Иван вывел машины из-под огня. Это позволило своевременно доставить боеприпасы и поддержать продвижение наших формирований вглубь обороны украинских радикалов.

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