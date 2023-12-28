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"Последний, кто может читать мораль": Нетаньяху жестко ответил Эрдогану

08:33
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Турецкий лидер сравнил израильского премьера с Гитлером

Более 21 тысячи жителей сектора Газа погибли в результате ударов израильских военных, около 60 тысяч человек ранены. Такие данные привел Минздрав палестинского анклава.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам в Газе, тысячи жителей вынуждены бежать, многие укрываются в больницах. При этом медицинские учреждения не исключены из списка целей Армии Израиля, там объявили, что во время недавнего рейда рядом с госпиталем обнаружили еще три шахты, которые используют боевики ХАМАС. Тель-Авив также грозит перенести военные действия на границу с Ливаном, с территории которого наносит удары движение "Хезболла". На этом фоне резкими высказываниями обменялись лидеры Турции и Израиля.

"Мы видели нацистские лагеря Израиля. Как это произошло? Они говорят о Гитлере, но чем они отличаются от Гитлера? Они даже хуже Гитлера. То, что сделал Нетаньяху не меньше того, что сделал Гитлер. Гитлер не был так богат. Он богаче Гитлера, он принимает помощь Запада, он получает всевозможную помощь Запада. С этой помощью были убиты 20 тысяч жителей Газы", - заявил Эрдоган.

Беньямин Нетаньяху оперативно ответил. Он назвал турецкого лидера "последним человеком, который может говорить о морали", "мировым рекордсменом по количеству заключённых в тюрьмы оппозиционных журналистов", а также обвинил Эрдогана в  "геноциде курдов".

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