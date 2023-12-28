ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американский спецназ провел трехчасовую спецоперацию, чтобы вытащить водителя из кабины грузовика

08:38
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Задействовали даже роботов и собаку

Трёхчасовую спецоперацию с использованием роботов и слезоточивого газа провёл спецназ США на одной из автомагистрали Хьюстона. Всё это время бойцы пытались вытащить водителя из кабины грузовика.

Как уточняют местные СМИ, фура привлекла внимание правоохранителей тем, что ехала подозрительно медленно. Машину прижали к обочине и заблокировали. Журналисты сообщают, что спецназ стрелял по колёсам, но водитель наотрез отказался покидать кабину. В ход пустили гранаты со слезоточивым газом, затем привезли робота, который буквально разворотил большегруз. В качестве последнего средства использовали служебную собаку, лишь после этого спецназу удалось вытащить дальнобойщика.

Мужчине на месте оказали первую помощь, а затем увезли. Что именно заставило правоохранителей действовать столь жесткими методами неизвестно, кроме того во время операции движение по трассе было перекрыто, в результате там собралась многокилометровая пробка.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Спецоперация в США
Спецоперация в США
Спецоперация в США
Спецоперация в США
Спецоперация в США
Спецоперация в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.