Американский спецназ провел трехчасовую спецоперацию, чтобы вытащить водителя из кабины грузовика

Задействовали даже роботов и собаку

Трёхчасовую спецоперацию с использованием роботов и слезоточивого газа провёл спецназ США на одной из автомагистрали Хьюстона. Всё это время бойцы пытались вытащить водителя из кабины грузовика.

Как уточняют местные СМИ, фура привлекла внимание правоохранителей тем, что ехала подозрительно медленно. Машину прижали к обочине и заблокировали. Журналисты сообщают, что спецназ стрелял по колёсам, но водитель наотрез отказался покидать кабину. В ход пустили гранаты со слезоточивым газом, затем привезли робота, который буквально разворотил большегруз. В качестве последнего средства использовали служебную собаку, лишь после этого спецназу удалось вытащить дальнобойщика.

Мужчине на месте оказали первую помощь, а затем увезли. Что именно заставило правоохранителей действовать столь жесткими методами неизвестно, кроме того во время операции движение по трассе было перекрыто, в результате там собралась многокилометровая пробка.

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