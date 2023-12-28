Ликвидированы британские инструкторы

Ночной ракетный удар ВС России по объектам под Херсоном достиг цели: уничтожен железнодорожный состав с американской системой ПВО Patriot. По данным военкоров, ЗРК погрузили на платформы, так как ВСУ собирались перебросить его на другой участок фронта.

Как сообщает "Российская газета", под удар попало и здание, в котором был расквартирован личный состав украинских подразделений, а также иностранные специалисты. Ликвидированы около 40 военнослужащих, в том числе четыре британских инструктора.

Telegram-канал "Военкор" пишет: удар оказался настолько болезненным для ВСУ, что украинский лидер записал видеообращение. Как Владимир Зеленский, так и различные украинские каналы распространяют фейковую информацию о том, что удар был нанесен, якобы, по мирным жителям.

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