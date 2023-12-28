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Собянин: В столице создается крупнейший кинокластер мирового уровня

09:13
  • четверг
  • 28 декабря 2023

для успеха у страны есть все: идеи, таланты, опыт и рынок

В Москве продолжает создаваться кинокластер мирового уровня. Так, на месте заброшенного пустыря развивается кинопарк "Москино". Это самая большая в мире площадка для съемок натурного кино.

Как рассказал Сергей Собянин, уже завершен первый этап реконструкции МЕТМАШа. На территорию бывшего завода переехал крупнейший склад костюма и реквизита "Жар-птица". Кроме того, модернизируют и Киностудию имени Горького. Планируется увеличить вдвое площадь ее рабочих пространств. Также кинопроизводители могут получить гранты от столичного правительства.

О создании кинокластера ранее Сергей Собянин говорил в ходе отчета перед Могордумой. Первая очередь кластера уже построена, в ней идут съемки отечественных фильмов. По словам мэра, для успеха у страны есть все: идеи, таланты, опыт и рынок.

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