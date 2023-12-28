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Самолет в Якутии сел мимо взлетно-посадочной полосы на реку

08:59
  • четверг
  • 28 декабря 2023

В Ан-24 находились 30 пассажиров

Самолет Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии" совершил посадку вне взлетно-посадочной полосы в Якутии — на замерзшую реку Колыма. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Как говорится в Telegram-канале "Представитель Росавиации", во время происшествия в воздушном судне находились 34 человека, включая 30 пассажиров — из них двое детей.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших нет. Всех пассажиров доставили в здание аэропорта Зырянка.

Telegram-канал Shot отмечает, что Ан-24 приземлился вне ВПП из-за ошибки экипажа при пилотировании. Самолет, с которым произошло данное ЧП, был введен в эксплуатацию 52 года назад и успел сменить четырех владельцев.

Территориальные органы Росавиации проведут проверку по данному факту, официальных заявлений о причинах случившегося пока не было. Однако Росавиация уже назвала случившееся "серьезным авиаинцидентом".

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