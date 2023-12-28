Вашингтон не может признать успех России в спецоперации

Американские власти демонстрируют приверженность концепции войны "до последнего украинца", не понимая тщетность усилий победить Россию на поле боя. Об этом заявил в среду, 27 декабря, российский посол в США Анатолий Антонов.

Как сообщается в Telegram-канале российского представительства, Антонов прокомментировал "кровавый новогодний подарок" Соединенных Штатов киевскому режиму в виде нового пакета военной помощи.

Дипломат указал на то, что Вашингтон не может не видеть успехов ВС России на поле боя, но боится признаться в этом.

Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Все выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные "победы". Бесконечными траншами т. н. пакетов помощи США, по сути, подтверждают безразличие к судьбе подопечных.

Президент Франции Эмманюэль Макрон признавал, что "некоторые европейские страны начинают сомневаться в необходимости поддержки Украины", хотя на ее территории "решается вопрос способности Европы жить в мире".

Газета The Wall Street Journal отмечала, что без поставок оружия западными странами боевые действия на передовой стали еще более устрашающими для ВСУ, в то время как на Западе все чаще говорят об усталости от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает.

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