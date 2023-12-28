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Пентагон из-за Украины остался без средств для пополнения арсеналов

09:20
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Армии грозит дефицит боеприпасов

Выделенные конгрессом США деньги на пополнение опустевших из-за военной помощи Украине арсеналов Пентагона закончились. Американской армии грозит дефицит военных запасов, пожаловался представитель военного ведомства США подполковник Гэррон Гарн.

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По словам военного, остаток средств не соответствует масштабу заявок минобороны США на восполнение запасов. Ведомству придется более тщательно оценивать дальнейшие последствия. Без дополнительного финансирования армия столкнется с дефицитом военных запасов, что повлияет на ее боеготовность, приводит слова офицера The Washington Post.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что США выделили Украине последний в этом году пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. В Вашингтоне подчеркивают, что в казне больше нет средств для Украины - новый пакет помощи ожидает одобрения в конгрессе.

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