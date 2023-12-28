Пентагон из-за Украины остался без средств для пополнения арсеналов

Армии грозит дефицит боеприпасов

Выделенные конгрессом США деньги на пополнение опустевших из-за военной помощи Украине арсеналов Пентагона закончились. Американской армии грозит дефицит военных запасов, пожаловался представитель военного ведомства США подполковник Гэррон Гарн.

По словам военного, остаток средств не соответствует масштабу заявок минобороны США на восполнение запасов. Ведомству придется более тщательно оценивать дальнейшие последствия. Без дополнительного финансирования армия столкнется с дефицитом военных запасов, что повлияет на ее боеготовность, приводит слова офицера The Washington Post.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что США выделили Украине последний в этом году пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. В Вашингтоне подчеркивают, что в казне больше нет средств для Украины - новый пакет помощи ожидает одобрения в конгрессе.

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