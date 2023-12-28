ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Постпред Ульянов рассказал о судьбе Финляндии в случае конфликта России и НАТО

09:46
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Эта страна станет первой жертвой, предупредил дипломат

Российская сторона не видит выгоды для Финляндии от вступления в НАТО, поскольку в случае военной эскалации между Россией и альянсом пострадает в первую очередь именно эта страна. Такое заявление сделал в четверг, 28 декабря, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
На Западе признали, что "фасад единства НАТО дал трещину"

Политик напомнил, что прежде Москва считала Финляндию в целом дружественным государством, с которым Россию связывали добрососедские отношения, сообщает РИА Новости.

Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что недружественные действия финских властей, нацеленные против России, в действительности принесут самой Финляндии "целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии усилит милитаризацию Арктики – риски безопасности в регионе существенно возрастут.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.