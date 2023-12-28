Постпред Ульянов рассказал о судьбе Финляндии в случае конфликта России и НАТО

Эта страна станет первой жертвой, предупредил дипломат

Российская сторона не видит выгоды для Финляндии от вступления в НАТО, поскольку в случае военной эскалации между Россией и альянсом пострадает в первую очередь именно эта страна. Такое заявление сделал в четверг, 28 декабря, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Политик напомнил, что прежде Москва считала Финляндию в целом дружественным государством, с которым Россию связывали добрососедские отношения, сообщает РИА Новости.

Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия. Очень этого бы не хотелось, конечно.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что недружественные действия финских властей, нацеленные против России, в действительности принесут самой Финляндии "целый ряд проблем: от серьезного увеличения военных расходов из-за непродуманного и поспешного вступления в НАТО до возникших в результате незаконных антироссийских санкций последствий, с которыми европейские государства до сих пор не могут справиться".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии усилит милитаризацию Арктики – риски безопасности в регионе существенно возрастут.

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