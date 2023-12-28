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Россия позовет зарубежные делегации на празднование 80-летия Победы

09:58
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Торжества планируются в Москве

Зарубежные делегации примут участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которые будут отмечаться в 2025 году. Об этом рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Как отметил дипломат, приглашения от имени президента России будут направлены в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций.

Вершинин не назвал конкретные государства и политиков, которых пригласят на торжества, но заявил, что ожидается прибытие "почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран", пишут "Известия".

В сентябре российский лидер Владимир Путин проводил совещание по подготовке к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в 2025 году. Президент подчеркнул, что это повод еще раз вспомнить и никогда не забывать, какими сверхчеловеческими усилиями ковалась та победа — и на передовой, и в тылу.

9 мая 2023 года глава государства Владимир Путин особо отметил присутствие в Москве в День Победы лидеров стран СНГ, подчеркнув, что видит "в этом благодарное отношение к подвигу наших предков", которые "вместе сражались и вместе победили".

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