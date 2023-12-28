Россиянам напомнили о правилах пожарной безопасности в Новый год

Высок риск пожаров

Приближаются Новый год и рождественские праздники. В этот период из-за использования гирлянд и пиротехники резко возрастает риск возникновения пожаров. Чтобы этого не произошло, "ТВ Центр" напоминает о правилах пожарной безопасности.

Гирлянды

Перед включением гирлянды нужно убедиться в ее исправности. Нельзя включать слишком много гирлянд в одну розетку. Включенные гирлянды всегда должны быть под присмотром. Уходя из дома, убедитесь, что все гирлянды и другие электронагревательные приборы выключены. Кроме того, гирлянды, предназначенные для использования внутри помещений, нельзя вещать снаружи.

Бенгальские огни

Бенгальские огни лучше зажигать на улице. Держать их нужно за металлическую часть, а на поверхности горящей части не должно быть сколов и повреждений.

Пиротехника

Категорически нельзя запускать пиротехнику в помещении, с балконов, вблизи жилых домов и при ветре. Покупать салюты можно только в сертифицированных точках продаж. Нельзя направлять фейерверки в сторону людей. Запускать пиротехнику могут только взрослые, давать их в руки детям категорически нельзя. Не запускайте фейерверки в нетрезвом виде. Если пиротехника не сработала с первого раза, нельзя подходить к ней, так как она может внезапно сработать и нанести травму.

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