ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам напомнили о правилах пожарной безопасности в Новый год

10:04
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Высок риск пожаров

Приближаются Новый год и рождественские праздники. В этот период из-за использования гирлянд и пиротехники резко возрастает риск возникновения пожаров. Чтобы этого не произошло, "ТВ Центр" напоминает о правилах пожарной безопасности.

Гирлянды

Перед включением гирлянды нужно убедиться в ее исправности. Нельзя включать слишком много гирлянд в одну розетку. Включенные гирлянды всегда должны быть под присмотром. Уходя из дома, убедитесь, что все гирлянды и другие электронагревательные приборы выключены. Кроме того, гирлянды, предназначенные для использования внутри помещений, нельзя вещать снаружи.

Бенгальские огни

Бенгальские огни лучше зажигать на улице. Держать их нужно за металлическую часть, а на поверхности горящей части не должно быть сколов и повреждений.

Пиротехника

Категорически нельзя запускать пиротехнику в помещении, с балконов, вблизи жилых домов и при ветре. Покупать салюты можно только в сертифицированных точках продаж. Нельзя направлять фейерверки в сторону людей. Запускать пиротехнику могут только взрослые, давать их в руки детям категорически нельзя. Не запускайте фейерверки в нетрезвом виде. Если пиротехника не сработала с первого раза, нельзя подходить к ней, так как она может внезапно сработать и нанести травму.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Празднование Нового года
Празднование Нового года
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.