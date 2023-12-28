Украинские военные спели "Катюшу" вместе с российскими бойцами в зоне СВО

По мнению военкора, есть надежда на раззомбирование

Военнослужащие ВСУ подхватили песню "Катюша", которую пели российские военные. Совместное российско-украинское исполнение хита военных лет запечатлели на видео, которое опубликовал в Telegram военный эксперт Владислав Шурыгин.

Позиции ВС России и ВСУ разделяло несколько десятков метров. Российские солдаты окликнули украинских военных, после чего хором затянули песню: "Расцветали яблони и груши…". "Выходила на берег Катюша", — подхватили украинцы. Автор видео в подписи предположил, что появилась надежда на "раззомбирование" жителей Незалежной.

На днях появилась информация о том, как два тяжелораненых бойца из России и с Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне. Российский боец участвовал в штурме двух опорных пунктов противника и получил тяжелые ранения спины и поясницы. Он пытался ползком добраться до позиций ВС России, и по пути наткнулся на раненого украинского солдата. Они оказали друг другу первую медицинскую помощь, после чего российский солдат дополз на руках до своих, пишет "Лента.ру".

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