Москва готова возобновить мирные переговоры

В России вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал в четверг, 28 декабря, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат указал на то, что украинские власти "мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике", сообщает ТАСС.

Ни о каком прекращении боевых действий не ведется и речи. Продолжает действовать установленный Зеленским 30 сентября 2022 года запрет на ведение переговоров с руководством России. Выводы делайте сами.

Москва неоднократно указывала, что Запад поставками вооружений толкает киевский режим на дальнейшую эскалацию и отдаляет завершение конфликта. Однако хорватский журналист обратил внимание на смену формулировки Вашингтона о поддержке Украины со "столько, сколько потребуется" на "сколько сможем".

Тем временем расходы государственного бюджета Украины на безопасность и оборону за 11 месяцев 2023 года превысили 1,55 триллиона гривен (более 3,5 триллиона рублей). В Минфине Украины уточнили, что это свыше 59% всех расходов украинского бюджета за указанный срок.

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