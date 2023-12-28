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Годовой план по вводу недвижимости в Москве перевыполнен в 1,5 раза

10:36
  • четверг
  • 28 декабря 2023

В течение года отрасль динамично развивалась по всем направлениям

С начала 2023 года в столице построено и введено в эксплуатацию свыше 13,3 млн кв.м недвижимости, в том числе 6,2 млн кв.м жилья. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. 
Свыше полумиллиона квадратных метров жилья возведено в ВАО по программе реновации

В течение года отрасль динамично развивалась по всем направлениям. Годовой план ввода недвижимости перевыполнен в полтора раза, причем досрочно, ведь год еще не завершен. Введено в эксплуатацию более 13,3 млн кв.м, в том числе 296 жилых корпусов площадью 6,24 млн кв.м, 114 объектов образовательной, медицинской, спортивной и культурной направленности, а также более 120 деловых, производственных, коммерческих, торговых и коммунальных объектов. 

Бочкарёв уточнил, что около 80% всей введенной в эксплуатацию недвижимости было построено за счет средств частных инвесторов.

Ранее сообщалось, что за последние десять лет в ходе реорганизации заброшенных промзон в столице было построено и введено в эксплуатацию 1115 объектов общей площадью более 38,4 млн кв.м — 40% всей недвижимости, возведенной в Москве за декаду.

Кроме того, в 2023 году введены в эксплуатацию 59 образовательных объектов. Развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений градостроительной политики Москвы, поэтому в городе регулярно открываются новые детские сады и школы.

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