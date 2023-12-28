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С поезда Москва - Симферополь сняли детей с гриппом

10:57
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Семеро госпитализированы

В Тамбовской области с поезда "Москва-Симферополь" сняли 10 детей из-за подозрения на ОРВИ.

Дети ехали организованной группой в Джанкой. Медики осмотрели ребят и выяснили, что у семерых обнаружен вирус гриппа А. Их госпитализировали, остальные пассажиры продолжили свой путь, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В настоящее время дети находятся в стационаре, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное", - рассказали в федеральной службе.

Похожий случай произошел на прошлой неделе в Саратовской области. С поезда, следовавшего из Тюмени в Адлер, сняли 125 детей. У 16 человек выявили грипп А, у 70 – ОРВИ. Одна 12-летняя девочка скончалась.

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