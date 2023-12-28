Десять человек погибли и полсотни пострадали в крупной аварии в Турции

Причиной массового ДТП называют туман

Три десятка машин скорой помощи доставили пострадавших в больницы с места массового ДТП на северо-западе Турции. Авария произошла в 04:36 на шоссе Сакарья "Мармара северная" в районе Текелер, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

По данным Минздрава, на месте погибли 10 человек. 59 человек получили ранения, 8 из них - в тяжелом состоянии. По данным властей, все пострадавшие – граждане Турции.

На трассе столкнулись три автобуса, грузовик и еще три автомобиля. Причиной стал сгустившийся перед восходом солнца туман, видимость была практически нулевой. Сначала грузовик врезался в легковую автомашину, создав аварийную ситуацию для остальных участников, передает ТАСС.

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