ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Десять человек погибли и полсотни пострадали в крупной аварии в Турции

10:36
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Причиной массового ДТП называют туман

Три десятка машин скорой помощи доставили пострадавших в больницы с места массового ДТП на северо-западе Турции. Авария произошла в 04:36 на шоссе Сакарья "Мармара северная" в районе Текелер, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

В Приморье автобус с детьми перевернулся после ДТП
В Красноярском крае фура с коровами попала в ДТП

По данным Минздрава, на месте погибли 10 человек. 59 человек получили ранения, 8 из них - в тяжелом состоянии. По данным властей, все пострадавшие – граждане Турции.

На трассе столкнулись три автобуса, грузовик и еще три автомобиля. Причиной стал сгустившийся перед восходом солнца туман, видимость была практически нулевой. Сначала грузовик врезался в легковую автомашину, создав аварийную ситуацию для остальных участников, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП в Турции
ДТП в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.