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В ЕС задумались о законности идеи США конфисковать российские активы

11:21
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Речь о замороженных в рамках санкций 300 млрд долларов

Германия, Италия и Франция призвали тщательно оценить законность конфискации активов России до принятия решений. Так в Европе отреагировали на инициативу Соединенных Штатов изучить возможные способы конфискации замороженных российских активов, пишет The Financial Times.
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Как утверждают собеседники издания, Вашингтон предложил обсудить возможность конфискации в формате трех рабочих групп, которые займутся правовой стороной вопроса, методами применения механизма и снижением рисков, а также изучением способов направить изъятые активы на поддержку Украины.

При этом, по данным источников, рассматриваются сценарии как прямой конфискации замороженных российских активов, так и использования доходов от них.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что тема незаконного изъятия активов России неприемлема и чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы. Он предупредил, что Москва никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие российских активов.

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет отмечал, что в России необходимо запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер принять решение о конфискации американских активов. Он предложил не дожидаться, пока Вашингтон начнет изымать российскую собственность и активы.

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