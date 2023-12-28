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Названа предварительная причина посадки самолета на реку в Якутии

11:40
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Никто не пострадал

В Якутии пассажирский самолет, выполнявший внутренний рейс, вместо посадочной полосы приземлился практически посреди замерзшей реки. Никто не пострадал. Само воздушное судно также осталось неповрежденным. В причинах нештатной ситуации сейчас разбираются следователи.

АН-24 местной авиакомпании летел по маршруту "Якутск - Зырянка - Среднеколымск". На подлёте к промежуточному месту назначения пилоты, видимо, из-за погодных условий не смогли отличить взлётно-посадочную полосу от замёрзшей реки, самолёт промахнулся и сел прямо на лёд.

Пилот посадил воздушное судно на песчаную косу реки Колыма. Никто из 34 человек, находившихся на борту, не пострадал. Всех тут же эвакуировали, а на место происшествия вылетели специальные службы, представители авиакомпании и комиссия "Росавиации". По предварительной информации, причиной авиационного события является ошибка экипажа в пилотировании ВС, сообщили в местной прокуратуре.

Следственные органы проводят проверку по статье 263 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолёта". Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают.

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Самолет АН-24
Самолет АН-24
Кабина самолета Ан-24
Кабина самолета Ан-24
Самолет АН-24 сел на реку
Самолет АН-24 сел на реку
Самолет АН-24
Самолет АН-24
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