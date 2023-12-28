Достойная старость: 21-летний морж переехал в крымский зоопарк

Он будет жить в одном из зоопарков Крыма

В одном из зоопарков Крыма поселился новый обитатель - морж по кличке Салтан. И, несмотря на достаточно солидный возраст и внушительный вес - более полутора тонн, животное активно и любопытно. Для ластоногого приготовили шикарные апартаменты с бассейном и разнообразное меню.

На узких улочках парка с таким большим гостем развернутся не легко. Спуск на манипуляторе кратковременный. Полет комфортный. На земле встретили мойвой и пригласили в новые апартаменты. Здесь, как в пятизвездочном отеле – все включено. Панорамное остекление с видом на горы, личный бассейн и шведский стол.

"60 килограммов морепродуктов для него заготовлено. Огромнейшую морозилку мы сделали. И все для его комфортной жизни", - говорит директор парка миниатюр Виктор Жиленко.

Розовый морж Салтан чего только не повидал на своем веку. Обитатель Тихого океана еще в детстве попал в дельфинарий. Ему удалили бивни для безопасности посетителей и дрессировщиков. Он объездил всю Россию, выступал в Европе. Последние 9 лет давал представления на полуострове. Теперь уходит на заслуженный покой.

Встретить пенсию в Крыму – мечта многих. Этому моржу повезло. По меркам ластоногих он уже в почтенном возрасте – ему 21 год. Здесь его будут кормить черноморскими деликатесами – барабулькой и хамсы, а жить будет в бассейне с морской водой. Соленость средняя, температура бодрящая. Летом воду будут охлаждать, чтобы толстокожий обитатель не зажарился на крымском солнце. За всем следит автоматика.

"Это называется флотатор. Флотатор удаляет белковое содержание из воды. Фильтруется вода здесь, здесь убирается белок. Вот эта система обеспечивает прозрачность воды. Через эту систему за один час фильтруется 38 кубометров воды", - объясняет Александр Бровченко, руководитель направления гидротехники.

Это самый большой морж в зоопарках России – 1,5 тонны! При этом ни грамма лишнего веса. Мужчина импозантный, грациозный и достаточно ловкий. Тренируется ежедневно, для него это своего рода развлечение.

"Он сейчас будет все осматривать, все проверять, для него это абсолютно новая территория. Он ее будет исследовать. Вот будет везде лазить, будет проверять, где плохо чего прикручено, где что забыли прикрутить. Зверь любопытный, зверь всем интересуется", - говорит Александр Садовой, бывший тренер моржа.

Скучно точно не будет. В планах Салтана – встреча с женским коллективом в столице. Из дельфинария, где он выступал последние годы, пятерых сородичей ранее передали в Московский зоопарк. Крымский морж уже вовсю готовится к корпоративу и репетирует исполнение серенады.

Никита Васильев, «ТВ Центр», Республика Крым

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