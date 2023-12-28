Палестино-израильский конфликт грозит поджечь весь ближневосточный регион

Израиль не намерен отступать

Сирены воздушной тревоги звучали этим утром на севере Израиля. В ЦАХАЛ сообщили об очередной атаке со стороны Ливана. Тем временем растет число жертв израильских авиаударов по сектору Газа. Несколько мирных жителей, в основном женщины и дети, погибли в результате обстрела лагеря беженцев в центральной части анклава. Безопасных зон не осталось даже на юге палестинского сектора.

Юг сектора Газа, который Израиль называет безопасной зоной. Город Хан-Юнис. Люди в панике бросаются в укрытие, машины скорой помощи увозят раненых. ЦАХАЛ нанес три авиаудара, в результате которых, по меньшей мере, семь человек погибли. По словам руководства анклава, жертв в три раза больше. Тогда как лидеры армии обороны Израиля уверяет: целью становятся исключительно укрытия боевиков.



"Наши силы ведут боевые действия в ряде центральных районов Газы, в том числе в Хан-Юнисе. Это крупный террористический центр ХАМАСА, где мы расширили операцию. Сегодня мы добавили еще одно подразделение в этот район и продолжаем действовать там, используя новые методы ведения боя над землей и под ней", - говорит контр-адмирал Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛ.



Общее число погибших среди палестинского населения уже превысило 21 тысячу человек. Израильские войска расширяют зону наземной операции и продвигаются все дальше вглубь анклава. Применяют уже отработанную тактику: сначала сносят высотные строения, затем приступают к штурму позиций и зачистке местности. В ответ ХАМАС, а также ливанское движение "Хезболла" наносят артиллерийские удары по территории Израиля. Сегодня там вновь звучали сирены воздушной тревоги. Тель-Авив в свою очередь грозит перенести боевые действия на границу с Ливаном.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что МИД страны больше не будет автоматически выдавать визы сотрудникам ООН. Запросы теперь будут рассматривать в индивидуальном порядке. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил действия израильского правительства с позицией нацистского режима.

"Мы видели нацистские лагеря Израиля. Как это произошло? Они говорят о Гитлере, но чем они отличаются от Гитлера? Они даже хуже Гитлера. То, что сделал Нетаньяху не меньше того, что сделал Гитлер. Гитлер не был так богат. Он богаче Гитлера, он принимает помощь Запада, он получает всевозможную помощь Запада. С этой помощью были убиты 20 тысяч жителей Газы", - заявил Эрдоган.

В ответ премьер Израиля напомнил коллеге о геноциде курдов, который, по его мнению, творится в Турции. Нетаньяху указал на число политзаключенных и назвал Эрдогана последним человеком, который будет его поучать.

"Эрдоган, который совершает геноцид курдов, мировой рекордсмен по числу заключенных в тюрьмы журналистов, выступающих против его власти, - последний, кто может читать нам мораль. ЦАХАЛ - это самая моральная армия в мире, которая сражается и ликвидирует ХАМАС - самую отвратительную и жестокую террористическую организацию в мире, совершившую преступления против человечности, в то время как Эрдоган восхваляет ее и принимает у себя ее главарей", - ответил Эрдоган.

Тем временем западные активисты продолжают выходить на площади крупнейших городов мира с требованием прекратить израильскую агрессию. Протестующие заблокировали дороги возле аэропорта в Нью-Йорке. Пассажиры вынуждены добираться до терминалов пешком. В самой Палестине растет число беженцев, которые пытаются найти спасение в лагерях. Ночевать порой приходится в буквальном смысле под открытым небом. Не хватает еды, воды и даже палаток.



В больницах, которые всё ещё работают, принимают только раненых. Для рядовых пациентов уже нет ни лекарств, ни коек. Погибших приходится захоранивать в братских могилах. С жертвами конфликта почти каждый день прощаются и в Израиле. Тем не менее Тель-Авив настаивает: до полного уничтожения ХАМАС никакого мира не наступит. Издание New York Times предостерегает: если в ближайшие месяцы операция "Железные мечи" не завершится, то конфликт может охватить весь ближневосточный регион.

Анна Пешехонова. «ТВ Центр»

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