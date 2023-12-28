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На Западе признали высокую эффективность новых российских средств РЭБ

10:59
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Они способны незаметно подавлять беспилотники противника

ВС России разработали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению некоторых западных реактивных систем и украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет в среду, 27 декабря, The Daily Telegraph.

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Как указывает издание, это один из примеров российского технологического преимущества в конфликте, чаша весов в котором "постепенно склоняется в пользу Москвы".

Теперь щитом тянется невидимая стена электромагнитных импульсов. Сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, направляемая в небо над полем боя, обеспечивает российским силам беспрецедентную защиту в некоторых районах.

Ранее командующий украинской группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский признал, что атаки высокоточными вооружениями ВСУ неэффективны из-за противодействия российских систем радиоэлектронной борьбы. Он подтвердил, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами при наведении дальнобойных боеприпасов во время ведения контрбатарейной борьбы.

Обозреватель Ставрос Атламазоглу в статье для Business Insider отмечал, что Россия активно вкладывается в развитие собственной системы радиоэлектронной борьбы — а значит, не планирует в ближайшее время сворачивать спецоперацию на Украине.

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