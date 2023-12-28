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Сергей Шойгу принял участие в акции "Ёлка желаний"

11:59
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Он исполнит мечту 15-летней Александры из Москвы

Исполнить новогодние мечты и подарить счастье детям помогает Всероссийская благотворительная акция "Ёлка желаний". К ней уже присоединились тысячи человек, в том числе члены кабинета министров и представители Вооружённых сил.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу снял шар-открытку Александры из столицы. 15-летняя девушка мечтает познакомиться с пилотажными группами. Шойгу откликнулся на просьбу и в скором времени Александра сможет увидеть выступление легендарных авиаторов.

Акция "Ёлка желаний" проходит и в воинских частях и гарнизонах в разных регионах страны. С 2018 года были исполнены мечты более ста тысяч детей.

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