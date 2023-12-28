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Собянин: Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

11:27
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Метро, МЦК и автобусы

Городской транспорт – метро, МЦК, 158 автобусных маршрутов - в новогоднюю ночь будет бесплатным.

Бесплатный проезд будет работать с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале. МЦД будет работать до 3:00.

Кроме того, Собянин рассказал о работе общественного транспорта в Рождество. Метро и МЦК будут работать до 2:00, МЦД – до 3:00. 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев – до 3:30 и 16 регулярных ночных маршрутов – всю ночь.

Ранее сообщалось, что парковки в Москве в новогодние каникулы будут бесплатными. С 1 по 8 января можно будет бесплатно припарковаться на всех улицах, в том числе с тарифом 380 и 450 рублей в час.

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