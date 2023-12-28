В России решили легализовать "белых" хакеров

Законопроект внесен в Госдуму

Этичных "белых" хакеров оградят от рисков привлечения к ответственности. Легализовать их деятельность намерены в Госдуме, первый из пакета законопроектов внесен в парламент 12 декабря, сообщил член комитета по информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Немкин пояснил, что на очереди еще два законопроекта. Один из них предполагает внесение поправок в Уголовный кодекс России. Депутат отметил, что эти поправки оказались наиболее спорными, некоторые коллеги из силовых структур считают их избыточными. УК предлагается дополнить рядом статей, чтобы исключить риски привлечения этичных хакеров к уголовной ответственности.

Третий законопроект - поправки в статью 16 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Они закрепят на законодательном уровне возможность владельца информации привлекать "белых" хакеров для выявления уязвимостей информационной системы, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"