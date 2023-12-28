ЦБ отменит комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП

Россияне смогут бесплатно переводить сами себе до 30 миллионов рублей

Банк России принял решение навсегда отменить комиссию для кредитно-финансовых организаций за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом в четверг, 28 декабря, рассказали в пресс-службе регулятора.

Благодаря этому россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП. Такая норма начнет действовать 1 мая 2024 года.

При этом лимит на переводы без комиссии другому человеку через СБП останется прежним — 100 тысяч рублей в месяц, сообщается на официальном сайте Центробанка.

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, предусматривающие запрет кредитно-финансовым организациям взимать комиссионные при оплате некоторыми гражданами жилищно-коммунальных услуг. Льготу получили россияне, признанные нуждающимися в социальной поддержке.

При этом правительство внесло на рассмотрение Госдумы поправки, предусматривающие ограничения максимального разового размера денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой 100 тысяч рублей. Росфинмониторинг считает, что это облегчит работу по обеспечению прозрачности переводов.

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