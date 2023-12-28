На Украине растет недовольство из-за законопроекта о мобилизации

Режим Зеленского хочет призвать еще полмиллиона человек

На Украине растет недовольство планами властей призвать в ряды ВСУ дополнительно полмиллиона граждан. СМИ стали известны детали скандального законопроекта о мобилизации. И логика его авторов вызывает большие вопросы. Впрочем, как и сама перспектива существования украинской армии в свете масштабного сокращения военной помощи со стороны Запада.

Так и не придя к внутриполитическому консенсусу, США все-таки наскребли по сусекам аж 250 миллионов долларов на помощь Украине, последнюю в этом году. На эти средства ВСУ поставят боеприпасы для средств ПВО, РСЗО "ХАЙМАРС" и артиллерии. Что будет дальше, пока непонятно. Впрочем, лишь для Киева и Вашингтона, но не для России.

"Трагические события на Ближнем Востоке на некоторое время вытеснили украинский кризис с первых страниц западных СМИ. Однако для большинства недружественных правительств "нанесение стратегического поражения России на поле боя" по-прежнему значится среди приоритетов. Ни Вашингтон, ни Брюссель не отказываются от оказания помощи киевскому режиму, понимая, что без неё он обречён. Они по-прежнему кровно заинтересованы в том, чтобы руками и телами украинцев сдерживать Россию", - заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Новая битва в Конгрессе по финансированию киевского режима развернется уже в следующем году, пока же Вашингтон требует активизации по этому вопросу от европейских союзников-сателлитов. Но и там в товарищах согласья нет. Министр финансов ФРГ в очередной раз отсылает мяч на сторону партнеров по ЕС.

"Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше. Но в любом случае мы должны добиваться лучшего распределения бремени. Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше", - заявил Кристиан Линдер.

Впрочем, беспокоиться нужно всей Европе. Кто победит на выборах президента США пока достоверно сказать, конечно, нельзя, но шансы республиканцев все же выглядят убедительнее. И Дональд Трамп тем временем уже требует от европейцев сравнять счет в финансировании Украины, иначе Америка свое участие в прежних объемах сохранять не сможет.

"Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок. В очередной раз демонстрирует верность концепции войны "до последнего украинца". Правда, уже с небольшим дополнением - "сколько хватит денег". Уверены, что в Вашингтоне понимают тщетность усилий победить нас на поле боя. Тем не менее, подталкивают марионеточный режим к пропасти, обрекая тысячи простых украинцев на верную гибель... Новые поставки вооружений не способны изменить ситуацию "на земле", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

А по другую сторону океана, в Киеве, свои заботы. Министр финансов Украины Марченко удивляется: почему на оборону ежедневно выделяется пять миллиардов гривен, а военные по-прежнему покупают снаряжение за свой счет. Ответ очевиден для всех, кроме самого министра - воруют. Правда, Минобороны Украины на днях анонсировало окончание сертификации специального бронежилета для женщин - с особенностями кроя по фигуре. Это к вопросу о мобилизации слабого пола, от которого так усиленно открещивался на пресс-конференции Зеленский. Но он заявляет, а караван Залужного идет. Сообщается, что реестр военнообязанных на Украине уже включает 750 тысяч человек, а верификация данных достигла 90 процентов. При этом методика территориальных центров комплектования уже известна всему миру: лицом в асфальт, на призывной пункт и в окопы. Кто может, всеми правдами и неправдами добывает справки об инвалидности, пока они еще дают отсрочку. Но ненадолго. Новый документ уже зреет в Верховной Раде и принять закон о тотальной насильственной мобилизации планируют уже в январе. По нему, в частности, отсрочку смогут получить те, кто получает больше 35 тысяч гривен. Однако средняя зарплата на Украине по итогам третьего квартала этого года составляет лишь 17-18 тысяч.

Алексей Платонов. «ТВ Центр»

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