Украина признала потерю этого населенного пункта в ДНР

Утрата Вооруженными силами Украины контроля над Марьинкой может подорвать украинские позиции в других регионах. Такое мнение высказывает Newsweek.

По мнению обозревателей издания, после взятия Марьинки российские военные могут заставить украинские силы отступить из соседних городов, дестабилизируя позиции ВСУ в регионе.

Это проложит "путь к дальнейшим успехам России", пишет Newsweek.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что переход Марьинки под контроль российской армии приведет к существенному снижению обстрелов со стороны ВСУ Кировского и Петровского районов Донецка — это важнейшее событие, которое с радостью восприняли жители ДНР.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что Вашингтон не может не видеть успехов ВС России на поле боя, но боится признаться в этом. Он заявил, что американским чиновникам "страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"