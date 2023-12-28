Страна не нуждается в дополнительной мобилизации

С 1 января 2023 года на службу по контракту в ряды ВС России было принято полмиллиона человек. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале политик подчеркнул, что российская спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма.

При этом Медведев не исключил возможность политико-дипломатического урегулирования конфликта.

А так – да. "Переговоры", конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные "переговоры" никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса.

Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, подчеркнул, что необходимости в проведении новой мобилизации нет. Он подчеркнул, что "поток наших мужчин, которые готовы защищать Родину с оружием в руках, не прекращается", поэтому нет нужды вновь объявлять мобилизацию в стране.

При этом 1 декабря глава государства подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 170 тысяч человек. Министерство обороны объяснило это решение расширением НАТО на Восток и продолжающейся военной спецоперацией на территории Украины, подчеркнув, что новая мобилизация не требуется.

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