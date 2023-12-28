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Центризбирком назвал число доверенных лиц Путина

12:01
  • четверг
  • 28 декабря 2023

В список вошли 346 человек

Число доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства назвали в Центризбиркоме. Как сообщила на заседании комиссии секретарь ЦИК Наталья Бударина, в списке 346 человек.

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Бударина напомнила, что документы для регистрации доверенных лиц Путина поступили в Центризбирком 26 декабря. Руководствуясь статьей 43 Федерального закона "О выборах президента Российской Федерации", было предложено зарегистрировать 346 человек и выдать им удостоверения установленного образца

В список доверенных лиц Владимира Путина вошли, в частности, народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет, народный артист России Сергей Безруков. Также в списке народный артист России Игорь Бутман и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, передает ТАСС.

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