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В правительстве заявили о закрытии обязательств перед обманутыми дольщиками

12:01
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Граждане получат жилье или компенсации

Государство закрыло федеральные обязательства перед обманутыми участниками долевого строительства.

Об этом в четверг, 28 декабря, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Все решения по предоставлению жилья и выплате компенсаций приняты. Граждане начнут получать деньги в ближайшие месяцы.

"Мы, несмотря на сложности, недостаток денег, даже пошли на то, чтобы взять кредиты и рассчитаться с дольщиками", - сказал Хуснуллин на совещании по развитию регионов (цитата по РИА Новости).

Вице-премьер призвал региональные власти тоже выполнить свои обязательства перед дольщиками.

"Коллеги, давайте тему дольщиков закроем. Мы федеральные обязательства закрыли", - отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в его регионе решат проблему с обманутыми дольщиками до 1 января 2024 года.

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