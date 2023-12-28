Один человек погиб при пожаре в доме на Алтуфьевском шоссе

Люди из окон просили о помощи
Крупный пожар произошел в многоэтажном доме на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Загорелась квартира на 20 этаже 22-этажного дома. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Когда пожарные прибыли на место, люди из окон просили о помощи. Тушение осложняла высокая температура и серьезное задымление, передает ТАСС.
Сотрудника МЧС удалось спасти двух взрослых и одного ребенка. Погиб 51-летний мужчина, он скончался в машине скорой помощи от отравления угарным газом.
По факту смерти СКР начал доследственную проверку. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Также в столичном Дептрансе предупредили о временном перекрытии движения в районе пожара.
"Движение по дублеру Алтуфьевского шоссе в сторону МКАД временно перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"