ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Один человек погиб при пожаре в доме на Алтуфьевском шоссе

12:38
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Люди из окон просили о помощи

Крупный пожар произошел в многоэтажном доме на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.

Загорелась квартира на 20 этаже 22-этажного дома. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Когда пожарные прибыли на место, люди из окон просили о помощи. Тушение осложняла высокая температура и серьезное задымление, передает ТАСС.

Сотрудника МЧС удалось спасти двух взрослых и одного ребенка. Погиб 51-летний мужчина, он скончался в машине скорой помощи от отравления угарным газом.

По факту смерти СКР начал доследственную проверку. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Также в столичном Дептрансе предупредили о временном перекрытии движения в районе пожара.

"Движение по дублеру Алтуфьевского шоссе в сторону МКАД временно перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар в многоэтажном доме
Пожар в многоэтажном доме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.