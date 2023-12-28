Один человек погиб при пожаре в доме на Алтуфьевском шоссе

Люди из окон просили о помощи

Крупный пожар произошел в многоэтажном доме на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.

Загорелась квартира на 20 этаже 22-этажного дома. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Когда пожарные прибыли на место, люди из окон просили о помощи. Тушение осложняла высокая температура и серьезное задымление, передает ТАСС.

Сотрудника МЧС удалось спасти двух взрослых и одного ребенка. Погиб 51-летний мужчина, он скончался в машине скорой помощи от отравления угарным газом.

По факту смерти СКР начал доследственную проверку. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Также в столичном Дептрансе предупредили о временном перекрытии движения в районе пожара.

"Движение по дублеру Алтуфьевского шоссе в сторону МКАД временно перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении.

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