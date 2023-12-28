Депутаты Госдумы начали пересаживаться на российские машины

Парламентарии довольны новыми "Ладами"

Российские парламентарии начали пересаживаться на отечественные служебные автомобили. Салон новой "Лады Веста" показал в Telegram депутат думской фракции "Новые люди" Олег Леонов.

Леонов назвал себя первым пассажиром новой "Лады Веста", теперь такие машины будут возить депутатов Госдумы. По словам парламентария, автомобиль вполне достойный. Леонов отметил, что в этом вопросе оперативно перешли от слов к делу.

3 августа на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. В Минпромторге заявили, что отечественные автопроизводители смогут удовлетворить потребность в автомобилях для госструктур.

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