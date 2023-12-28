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Депутаты Госдумы начали пересаживаться на российские машины

12:36
  • четверг
  • 28 декабря 2023

Парламентарии довольны новыми "Ладами"

Российские парламентарии начали пересаживаться на отечественные служебные автомобили. Салон новой "Лады Веста" показал в Telegram депутат думской фракции "Новые люди" Олег Леонов.

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Леонов назвал себя первым пассажиром новой "Лады Веста", теперь такие машины будут возить депутатов Госдумы. По словам парламентария, автомобиль вполне достойный. Леонов отметил, что в этом вопросе оперативно перешли от слов к делу.

3 августа на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. В Минпромторге заявили, что отечественные автопроизводители смогут удовлетворить потребность в автомобилях для госструктур.             

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