Политик назвал их временно оккупированными

Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – это русские города, "как и многие другие временно оккупированные". Такое заявление в четверг, 28 декабря, сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале политик написал, что пресловутые города " пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах".

При этом Медведев подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию, ее целями он назвал "разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма".

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что Украина потеряет Одессу и Харьков еще до завершения российской спецоперации. По его словам, Запад все чаще дает понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придется забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и Харьков.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что Одесса, Николаев и Харьков должны принадлежать России по историческому праву, поскольку это "русские города".

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